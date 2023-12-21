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Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Akdağmadeni Şubesi tarafından organize edilen “Filistinli Kardeşlerimize Destek Kermesi” belediye konferans salonunda başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste gönüllü vatandaşlar tarafından hazırlanan ürünler, geliri Filistin’e destek olmak amacıyla satışa konulurken, oluşturulan bağış noktasından da destekler alınıyor.

Kermesi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve stantları ziyaret eden Akdağmadeni Belediye Başkanımız Nezih Yalçın, kermesin düzenlenmesinde büyük emekleri olan İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Akdağmadeni Şubesi ve kimin nerede yardıma ihtiyacı varsa her zaman elini taşın altına koyan fedakarlıktan kaçınmayan gönüllü vatandaşlara teşekkür ederek kolaylıklar diledi.