Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde de 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik olarak hizmete giren Otizm Merkezi’nde yılda 100 hastaya hizmet veriliyor.

Yozgat ile birlikte Orta Anadolu bölgesindeki İllere hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi Otizm merkezi ailelere de eğitim veriyor.

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan ve çevre illerde olmayan Otizm Merkezinde 2 yıldır hasta kabulü yapılıyor.

Dünya otizm farkındalık gününde Yozgat Şehir Hastanesi Otizm Merkezini ziyaret eden Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan birçok hastanede böyle bir programın olmadığını ifade etti.

Başhekim Dr. Kozan, “Şehir Hastanemizde en büyük amaçlarımızdan birisi sevk eden bir il değil, sevk alan bir il haline getirmektir. Bunu da çevre illerde olmayan çeşitli merkezler açarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunlardan biri si de yine çevre illere de hizmet eden Otizm Merkezimizdir. Merkezimizde özellikle 3-6 yaşları arasındaki otistik hastaların tedaviyle sürekli olarak ilgiyle, sürekli bir eğitimiyle hem kendi hastalarımızın hem de ailelerinin eğitimiyle daha tedavi edilebilir hale gelmesini sağlayabilmektir. Otizm merkezimizde çocuk otizm eğitimi almış bir Çocuk Gelişim Uzmanı ve daha çok psikiyatri uzmanlarımızla birlikte tedavilerini sağlıyoruz. 2 yılı aşkın bir süredir hem Yozgat için hem de çevre illere hitap etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

BİR YILDA 2400 SEANS

Yozgat Şehir Hastanesi Otizm Merkezi’nde yılda yaklaşık 100 hastaya tedavi sunulduğunu söyleyen Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan açıklamasında şunları söyledi: “Yılda 100 hastamıza tedavi sunduk. Bir hastamıza tedavi süresi boyunca 24 seans verilmektedir. Bu rakam da yılda 2400 seans oluyor. Hastamız 24 seans boyunca hastanemizden en iyi sağlık hizmetini alıyor. Çevre İllere de hizmet vermekteyiz. Hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için tüm personellerimizle birlikte özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.”