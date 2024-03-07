Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma ve zeytin gibi vazgeçilmez ürünler tezgahlarda boy gösteriyor. Ancak, geçen seneye kıyasla hurma fiyatlarında yaklaşık olarak %100, zeytin fiyatlarında ise %50'ye varan artışlar yaşanıyor.

Yozgatlı vatandaşlar, Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte alışverişe başladı. İftar sofralarını donatmak için harekete geçen vatandaşlar, esnafın yolunu tuttu. İran, Tunus, Medine ve Kudüs gibi farklı bölgelerden gelen hurmalar, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Hurma fiyatlarında geçen seneye göre %100'e varan bir artış gözlenirken, zeytin fiyatlarında ise %50'lik bir yükseliş yaşandı.

"AZ DA OLSA HAREKETLİLİK BAŞLADI"

Ramazan öncesi alışveriş hareketliliğinin az da olsa başladığını belirten Mis Kuruyemiş işletme sahibi Orhan Nefesli, "Yozgat'ta eski senelere göre hareketlilik pek fazla değil. Ancak Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik biraz arttı. Fiyatlar yükseldiği için talep biraz azaldı. Medine hurması tercih ediliyor. İran, Tunus, Medine ve Kudüs'ten gelen hurmalarımız var ve bunları satıyoruz. Fiyatlarımız 60 liradan 650 liraya kadar değişiyor. Geçen seneye göre fiyatlar yaklaşık %100 arttı" şeklinde konuştu.

"ZEYTİN YA DA HURMA TERCİH EDİLİYOR"

Nefesli, "Son 10 gündür Ramazan hareketliliğini görüyoruz. Vatandaşlar iftar için zeytin veya hurma tercih ediyor. Ancak hurmalar zeytinden daha pahalı. Zeytin fiyatları 200-300 lira arasında değişiyor. Geçen seneye göre ise 120-180 lira arası olan zeytin fiyatları bu yıl 200-300 lira arasında seyrediyor" dedi.

Fiyatların yüksek olduğunu belirten bir vatandaş olan Nesrin Arslan, "Ramazan öncesi alışveriş için geldik. Oruç açmak için hurma almayı tercih ediyoruz. Ancak fiyatların oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Hurmayla oruç açmak bizim için gelenek haline geldi. Geçen seneye göre fiyatlar çok arttı. Aynı kalitedeki hurmaları geçen seneye göre bu sene alamıyoruz" diye konuştu.