2024 yılında evlenmenin maliyeti rekor seviyelere ulaşarak en az 472.500 TL'ye yükseldi.

Düğün masraflarında büyük bir artış yaşandı; geçen yıla göre maliyetler yüzde 172 oranında arttı. Aydınlık'ta yayınlanan habere göre, 2023 yılında ortalama evlenme maliyeti 275.000 TL iken, bu rakam 2024 yılında 472.500 TL'ye ulaştı. Ancak bu rakam, kına gecesi, balayı ve düğün organizasyonunun hafta sonuna denk gelmesi ve düğün salonu seçimlerine bağlı olarak 700.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bazı çiftler, maliyetleri azaltmak için sadece nikah töreni yapmayı tercih ederken, bazıları ise bankalardan kredi çekmek gibi çözümlere başvuruyor.

Masraflar şu şekilde sıralanıyor:

Gelinlik: En az 15.000 TL

Damatlık: En az 10.000 TL

Düğün salonu: 75.000 TL (hafta içi)

Düğün fotoğrafçısı: 15.000 TL

Kuaför: 5000 TL

Davetiye: 2500 TL

Ev kirası: 45.000 TL (İlk kira+depozito+emlakçı komisyonu)

Elektronik ev eşyaları: 130.000 TL

Mutfak eşyaları: 85.000 TL

Oturma odası: 40.000 TL

Yatak odası: 45.000 TL

Banyo: 5000 TL

Düğün maliyetlerindeki bu yükseliş Yozgat’ta da çiftlerin daha önceden planlaması gereken ve ekonomik zorluklarla başa çıkması gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor.