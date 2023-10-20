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İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 18-19 Ekim 2023 tarihlerinde Boğazlıyan ilçesinde Suriye uyruklu (2), Yenifakılı ilçesinde Suriye uyruklu (1), Sarıkaya ilçesinde Afganistan uyruklu (1) olmak üzere toplam (4) yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kimliksiz oldukları tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar Barınma Merkezlerine gönderilmek üzere Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak bölgemizde düzensiz göçle mücadele kapsamında mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)