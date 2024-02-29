Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.
Saraykent ve Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta arananların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Saraykent İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı.
Öte yandan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, kasten yaralama suçundan 5 yıl 1 ay hapis cezası bulanan 2 kişiyi yakaladı.
Hapis cezası bulunan 3 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muhabir: Sema Nur Koçaker