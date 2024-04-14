Yozgat’ta da Ramazan Bayramı ile birlikte kontrolsüz tüketilen tatlılar ve çeşitli ikramların mideye sıkıntı vererek sindirim sorununa sebebiyet verebileceğini belirten uzmanlar, düzenli çörek otu yağı kullanımını tavsiye ediyor.

Ramazan ayında yavaş olan metabolizmanın ani hızlanma sonucu ortaya çıkabilecek hazımsızlık rahatsızlığına karşı önerilerde bulunan uzmanlar, içerisinde A, H, B1, B2 ve B6 vitaminleri bulunan çörek otu yağını tavsiyesi ediyor.

“ÇÖREK OTU YAĞININ KULLANILMASI GEREKMEKTEDİR”

Ramazan ayında midenin sakinleştiğine, rahatladığına ve bayramda ani beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, “Ramazan Bayramı ile birlikte tüketilecek tatlılar, ikramlar bu konuda midemiz biraz sıkıntı çekecek ve sindirim sorunu yaşayacağız. Bunlarla alakalı bir tedbir almamız gerekiyor. Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren her öğünde sabah, öğlen akşam birer tatlı kaşığı çörek otu yağı tavsiye ediyoruz. Çörek otu yağının düzenli kullanımında kan şekerinin dengelenmesi, sindirim sorunlarının giderilmesinde çok etkili olur. Sabah, öğlen, akşam bir tatlı kaşığı, soğuk presten elde edilmiş özellikle de yerli tohum olan çörek otundan üretilen yağların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Sabah, öğlen, akşam bir tatlı kaşığı vatandaşlarımız çörek otu yağını kullanırlarsa Ramazan sonrası o hazımsızlık, sindirim sorunu, kabızlık gibi sorunlar oluşmaması için ve anlık olan kan şekerinin yükselmemesi adına çörek otu yağının kullanılması gerekmektedir” dedi.

“ŞİFASINI ALMAK DAHA DA KOLAY OLUYOR”

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Pıçak şöyle devam etti: "Ramazan ayından çıktıktan sonra bir yemek yeme sevdası, tatlı yeme ihtiyacı ve ikramlar oluşmakta. Güzel ama bununla alakalı tedbir almak zorundayız. Bu da çörek otu yağıyla sağlanabilir şekildedir. Çocuklarda da bu mide karışmasıdır ve gıdaların karışması, gıda zehirlenmelerinin engellenmesi adına aç karnına birer tatlı kaşığı çörek otu yağını destekleyici olarak tavsiye ediyoruz, kullanılabilir. Çörek otu biliyorsunuz, Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde geçen ‘O kara tanedir ki ölümden başka her derde deva' bununla alakalı bu hadisi şerife inancımızdan kaynaklı olarak biz çörek otuyla A'dan Z'ye bütün insanların kullanımına teşvik ediyoruz. Çocuklarda, yetişkinlerde herkes çörek otunu da kullanabilir. Yoğurtla karıştırarak kullanabilir. Tozunu balla, pekmezle, yoğurtla karıştırarak kullanabilir. Ama daha da asli olan bunun kullanımı zordur. Biz halkımıza bunu hep söylüyoruz, tavsiye ediyoruz. Kullanımı kolaylaştıkça şifasını almak daha da kolay oluyor. O yüzden çörek otu yağını yaklaşık 6 yaşından sonraki çocuklarda bütün yetişkin sınıflarında günde birer tatlı kaşığı herhangi bir rahatsızlık olmasa da koruyucu statüsünde tavsiye ediyoruz. Yaşlılarda ve yetişkinlerde kullanma fark etmiyor. Çocuklarda çay kaşığı olarak kullanılabilir.”

Çörek otunun bir çok ürünle tüketilebileceğini söyleyen Pıçak, “Bal içerisinde çörek otunun unu yani toz haline getirilmiş sadece içerisinde başka bir karışım olmayanları bal ile kullanılabilir. Biliyorsunuz çörek otu bizim unlu mamuller dediğimiz grubunda da birlikte kullanılan özel ürünlerden bir tanesi ve biz yoğurdun üzerinde kullanmamız da aslında tabii bazı sebepleri ve gerekçeleri var. Yoğurt sindirimi sakinleştirici rahatlattığı ve gevşettiği için sindirim sistemini çörek otunda onun üzerine hem süs hem de şifa mahiyetinde atıyoruz. Ama burada balı ihmal etmememiz gerekiyor. Bal ile pekmez ile ve diğer unlu mamul gıdalarında da kullanılabilir” diye konuştu.

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI

Çörek otu yağı, tohumundan farklı değildir ancak takviye kapsülleri sebebiyle son yıllarda özellikle tüketilir olmuştur. Çörek otu yağın faydaları şöyle sıralanabilir:

Yüksek antioksidan içerir: Hücrelerin serbest radikallerden koruyan antioksidanlar, çörek otu yağında bolca bulunur. Timokinon bu bileşiklerden biridir. Bu bileşik akciğerler için iyidir, iltihap önleyici ve karaciğer hasarını önlemeye yardımcıdır. KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

İnflamasyona iyi gelebilir: Çörek otu yağı anti-inflamatuvar özelliğini antioksidanlardan alır. Vücuttaki iltihapla savaşmaya yardım ederken kalp hastalıkları, diyabet ve Alzheimer gibi kronik hastalıkların riskini düşürmede etkili olabilir. Kan, kolon ve akciğer kanserleri riskini düşürebileceği iddiası da vardır. Ancak bununla ilgili bilimsel veriye ihtiyaç duyulur.

Solunumu rahatlatabilir: Bronşial astım gibi durumlara karşı koruma sağlayarak akciğer sağlığına olumlu katkı yapar. Astımın solunum yolları üzerinde yaratabileceği iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kolesterol düşürücü etkisi olabilir: Bazı araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır.

Kan şekerini düzenlemeye katkıda bulunabilir: Çörek otu takviyesi alan Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir.

Sağlıklı yağlar içerir: Çörek otu yağı, yaş asitleri açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar doymamış yağ olan omega 6 ve omega 9’dur. Omega 6, saç büyümesi ve cilt yenilenmesini sağlarken; omega 9 enerjinizi artırıp ruh halini iyileştirmeye yardım eder.

Hafızayı destekleyebilir: Hafıza ve odaklanma konusunda da etkili olabileceği söylenir. Küçük ölçekli bir araştırmada çörek otu yağının hafıza, dikkat ve biliş ile ilgili olumlu etkileri olabileceği belirtildi.

Cildi yatıştırabilir: Araştırmalara göre, çörek otu yağı antipsoriatik içeriği sayesinde sedef hastalığı ve akne tedavisinde faydalar sağlar. Tıkanmış gözeneklerin açılmasına ve yağlı ciltlerde yağı kontrol etmekte iyi olabilir. A, B ve C vitamini içeren çörek otu yağı, cildin nemini korumasına yardımcı olur. Cilde sağlıklı bir esneklik kazandırır. Sağlıklı yağ asitleriyle birlikte yaşlanmayla belirginleşen yüz çizgilerini iyileştirmeye katkı sağlar. A vitamini, amino asitler ve yağ asitleri cilt hücrelerini yenilemek için birlikte çalışırlar. Çörek otu yağı, zamanla ciltte görülebilen renk değişimlerinin önüne geçebilir. Lekelerin ve kızarıklıkların da görünümünü azaltabilir.

Saç sağlığına iyi gelebilir: Saç sağlığı için de çörek otunun yağının faydaları olduğu bilinir. Saç dökülmesine karşı gelirken sağlıklı saçların kazanılması için etkili olduğu iddia edilir. Saç derisinde oluşan pullanmaya ve hassasiyete karşı yatıştırıcı olabilir. Yağ üretimini dengeleyerek saçların nemli kalmasına ve beslenmesine yardımcı olduğu söylenir. Yağdaki antioksidanlar serbest radikallerin saçınızdaki zararları nötralize edebilir.