Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre mayıs ayında Yozgat’ta meydana gelen 100 trafik kazasında 142 kişi yaralanırken ölen olmadı.

İstatistiklere göre Yozgat’ta mayıs ayında meydana gelen 100 kazanın 84’ü maddi hasarlı oldu. 2024 yılında ise il genelinde meydana gelen 426 trafik kazasının 417’si maddi hasarlı kaza olarak gerçekleşti. Kazalarda 702 kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülke geneli mayıs ayında 50 bin 484 kaza meydana geldi. Kazalarda 242 kişi ölürken 31 bin 240 kişi yaralandı.

2024 yılında ise ülke geneli 235 bin 153 trafik kazasında 138 bin 676 kişi yaralanırken bin 33 kişi öldü.

YANDAN ÇARPMA EN FAZLA

Ülke geneli mayıs ayında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; karşılıklı çarpışma (bin 231), arkadan çarpma (2 bin 263), yandan çarpma (7 bin 734), yan yana çarpışma (401), duran araca çarpma (240), zincirleme çarpışma (112), çoklu çarpışma (120), engel/cisim ile çarpışma (984), yayaya çarpma (3 bin 537), hayvana çarpma (86), devrilme/savrulma/takla (3 bin 11), yoldan çıkma (2 bin 37), araçtan insan düşmesi (206), araçtan cisim düşmesi (6) ve park etmiş araca çarpma (210) olarak (toplam 22 bin 178) gerçekleşti.

Ülke geneli 2024 yılında meydana gelen kazaların oluş şekilleri; karşılıklı çarpışma (5 bin 274), arkadan çarpma (10 bin 94), yandan çarpma (33 bin 61), yan yana çarpışma (bin 677), duran araca çarpma (bin 301), zincirleme çarpışma (520), çoklu çarpışma (607), engel/cisim ile çarpışma (4 bin 490), yayaya çarpma (15 bin 727), hayvana çarpma (318), devrilme/savrulma/takla (12 bin 91), yoldan çıkma (9 bin 547), araçtan insan düşmesi (807), araçtan cisim düşmesi (29) ve park etmiş araca çarpma (923) olarak (toplam 96 bin 466) meydana geldi.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde mayıs ayı ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 925'ini bisiklet, 3’ünü at arabası, 2 bin 886’sını motorlu bisiklet, 8 bin 34’ünü motosiklet, 16 bin 371’ini otomobil, 813’ünü minibüs, 4 bin 703’ünü kamyonet, 610’unu kamyon, 731’ini çekici, 634’ünü otobüs, 221'ini traktör, 11'ini arazi taşıtı, 69’unu özel amaçlı, 39’unu iş makinesi, 27’sini ambulans, 8’ini tanker, 8’ini tren, 18'ini tramvay ve 656’sını diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.