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Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri, İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze´ye yönelik hukuki ve meşru olmayan saldırılarına ilişkin bildiri yayınladı. İsrail´in Gazze´deki sivillere yönelik acımasız saldırıları protesto edildi.

Fakülte binası önünde toplanan öğrenciler adına basın açıklamasını yapan 4’üncü sınıf öğrencisi Süleyman Gül, İsrail'in Filistin'de planlı olarak soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu güne kadar yaptığı saldırılarda çocuk ve kadın demeden binlerce insanı katlettiğini ifade eden Gül, "Bizler biliyoruz ki bir zulme engel olamıyorsak onu duyurmakla mükellefiz. İsrail, dış güçlerin de desteğiyle 7 Ekim’den bu yana bebek, çocuk, hasta, yaşlı, kadın ayırt etmeksizin Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında sistematik bir katliam yapmaktadır" dedi.

Gül, Filistin ve Gazze’deki tüm sivil kişi kurum ve kuruluşların hedef alındığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Hastaneleri, eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri, İslam alimlerini, din adamlarını, bilim adamlarını doğrudan hedef alan bu terör saldırılarına ve bu vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyoruz ve tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi, kayıtsız kalmaması gerektiğini bir kez daha önünde vurguluyoruz."