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Son zam haberlerinin ardından, emeklilere umutlu bir gelişme yaşandı. Sadece 16 gün içinde başvuran emeklilere, 3 yıl boyunca ücretsiz olacak özel bir destek sağlanacak.

ÖZEL KAMPANYA İLE İŞ BANKASI EMEKLİLERE AVANTAJLI FIRSATLAR SUNUYOR

Bu sevindirici gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'nin köklü bankalarından İş Bankası da emeklilere yönelik çekici kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İş Bankası, emeklilere özel olarak düzenlediği promosyon kampanyasıyla dikkat çeken avantajlar sunuyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara, banka tarafından 7 bin 500 TL'ye kadar özel promosyonlar veriliyor. Ayrıca, emeklilere ücretsiz olarak sunulan detaylar da dikkat çekiyor. Rekabetin yarattığı kampanya çeşitliliği içinde İş Bankası'nın sunduğu avantajlar, emeklilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SGK İLE YAPILAN ANLAŞMA İLE 3 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMET

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, ayrıca Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor ve birçok ayrıcalık ve avantajdan yararlanabiliyor.

PEŞİN ÖDEME İLE EMEKLİLERE KOLAYLIK

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon ödemesinden yararlanacaklar. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı üzerinden hesaplanacak ve 3 yıllığına peşin olarak ödeme yapılacak. Bu kampanya, emeklilerin finansal tercihlerini değerlendirirken aynı zamanda bankalar arasında bir rekabet ortamı oluşturarak müşteri çekme yarışını sürdürüyor.