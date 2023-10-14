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Yozgat merkez ve ilçelerinde kreş ve gündüz bakımevlerini ziyaret eden İl Müdürü Neşeli, Sorgun da faaliyet gösteren Yağmur ve Çocuk Akademi Kreş ile Gündüz Bakımevlerini ziyaret etti.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri çocuklarda paylaşma ve beraber olma duygusunu geliştirmekte olduğunun altını çizen Neşeli, “Bu duygu ise çocukların sosyalleşmesi yönünde önemli bir adımdır” dedi.

Aynı zamanda kreş ve gündüz bakımevleri çocukların konuşma yeteneklerini artırarak ilkokula başladıklarında uyum konusunda sıkıntı çekmemelerine katkı sağladığını belirten Neşeli, “Belki de en önemli yararlar, çocukların yeteneklerini, duygusal, yaratıcı ve zihinsel özelliklerini ortaya çıkaracak olmasıdır. Kreşlerde sadece oyun oynanmamaktadır. Kitaplar okunmakta, şarkılar söylenmekte, resimler yapılmakta, müzik araçları ellerine verilmektedir. Bu çalışmalar, çocukların kabiliyetlerinin hangi yönde olduğunuzun izlenmesi ve ne yönde yetiştirilmeleri gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Çocuk yanında çalışan ebeveynlerin çocuklarını güvenerek bırakacakları çocukların ikinci yuvası olmaktadır. Bu amaçlar için Sorgun ilçemizde faaliyet gösteren Yağmur ve Çocuk Akademi Kreş ve Gündüz Bakımevlerini ziyaret ederek eğitimlerini yerinde gördük. Yaygınlaşması ve nitelikli hizmet vermeleri için Kreş ve Gündüz Bakımevlerini ziyaret etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.