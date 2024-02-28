Yozgat’ta özel bir şirkete ait 2 hızar dinamosu ve 40 metre elektrik kablosu çalan 2 zanlı tutuklandı.



Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel bir şirkete ait 2 hızar dinamosu ve 40 metre elektrik kablosu çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.Ö. ve M.Ö. isimli 2 şüpheli kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler ise firma yetkililerine teslim edildi.