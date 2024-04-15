Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Yozgat genelinde yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

273 Olayda 326 Kişi Yakalandı1

Yapılan çalışmalarda Yozgat il genelinde 273 olayda 326 kişi yakalandı.

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273 Olayda 326 Kişi Yakalandı2

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “39 bin 233 şahıs ve 26 bin 8 araç sorgulandı, 2 bin 36 araca cezai işlem uygulanmış, 212 araç trafikten men edildi. 587 umuma açık yer denetlenmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 33 şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından 9 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 4 adet fişek ele geçirildi. Terör Suçları ile Mücadele kapsamında, FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan 2 şahsa işlem yapıldı. Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 8 şahsa işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda 5 adet sentetik ecza hap maddesi, 4 adet exctacy maddesi, 1,87 gram metamfetamin maddesi, 0,37 gram. Esrar maddesi ele geçirildi. Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, 5607 SKM suçu kapsamında 6 şahsa işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; 250 gram kıyılmış tütün, 3 adet boş kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; 216 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında Yozgat genelinde; 3 bin 406 vatandaş, 194 öğrenci, 45 işyeri, 7 okul ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi