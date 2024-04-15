Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Yozgat genelinde yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan çalışmalarda Yozgat il genelinde 273 olayda 326 kişi yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “39 bin 233 şahıs ve 26 bin 8 araç sorgulandı, 2 bin 36 araca cezai işlem uygulanmış, 212 araç trafikten men edildi. 587 umuma açık yer denetlenmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 33 şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından 9 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 4 adet fişek ele geçirildi. Terör Suçları ile Mücadele kapsamında, FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan 2 şahsa işlem yapıldı. Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 8 şahsa işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda 5 adet sentetik ecza hap maddesi, 4 adet exctacy maddesi, 1,87 gram metamfetamin maddesi, 0,37 gram. Esrar maddesi ele geçirildi. Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, 5607 SKM suçu kapsamında 6 şahsa işlem yapılmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; 250 gram kıyılmış tütün, 3 adet boş kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; 216 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında Yozgat genelinde; 3 bin 406 vatandaş, 194 öğrenci, 45 işyeri, 7 okul ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı” ifadelerine yer verildi.