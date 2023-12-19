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Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapımına başlanan yaşlı bakımevinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaşlı bakımevinin inşaatının en kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, inşaat çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi.

Projenin başlamasıyla birlikte, Boğazlıyan Belediyesi’nin, 7’den 70’e tüm Boğazlıyan halkı için hayata geçirdiği yeni projeler arasında yer alan yaşlı bakımevinin inşaatı büyük bir önem taşıyor. Yaşlı Bakımevi, ilçedeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi bireylere daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Coşar, “Başımızın tacı büyüklerimiz için hayata geçireceğimiz Yaşlı Bakımevi projemizin yapım işi çalışmalarımıza başladık. İlçemizi yarınlara taşıyacak projelerimizle ve eserlerimizle yolumuza devam ediyoruz. Yaşlı Bakımevi Projemiz, ilçemizde yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilecekleri modern ve donanımlı bir tesis olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz, yaşlılarına yönelik hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracak ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle ön plana çıkacak. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim kıymetli büyüklerimize sıhhatli ömürler versin, ilçemize hayırlı olsun. Eser üreten, yatırım yapan ve hizmet eden belediyecilik anlayışımız ile çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.