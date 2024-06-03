Yozgat'ta Limitler Düşürülecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına yönelik önemli sınırlamaların ilk adımını attı ve tüm bankalara gerekli talimatları iletti. Bu kapsamda, kredi kartı limitleri belirlenen seviyelere indirilecek.

Mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu'nda, TCMB kredi kartı limitlerine ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Bankaların, kredi kartı limitleri ile aylık gelir arasındaki bağlantıyı yeterince dikkate almadığını belirten TCMB, bankalara gönderdiği talimatla limitlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de enflasyonun etkisiyle milyonlarca vatandaş, harcamalarını kredi kartları ile yapmak zorunda kalıyor. Ancak bu durum, bankaların mevzuata aykırı adımlar atmasına neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limiti tahsis edilirken müşterilerin aylık gelir durumlarına göre limit belirlemesini zorunlu tutsa da, birçok banka bu kuralı ihlal ediyor.

Türkiye, kredi kartı limiti ve aylık gelir dengesinin en sağlıksız olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu dengesizlik, kredi kartı faizlerine yönelik kısıtlama adımlarının limitleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesine neden oldu. BDDK, bankaların kart sahiplerine aylık gelirlerinin dört katı oranında limit belirlemesini öngörüyor, ancak bazı bankalar bu kurala uymayarak yüksek limitler tanımlıyor.

Özellikle asgari ücretle çalışan birçok kişinin yüksek kart limitlerine sahip olması, yanlış finansal işlemler sonucu iflas etmeleri ve büyük borçlarla karşı karşıya kalmalarını kaçınılmaz hale getiriyor. Ekonomik tüketim alışkanlıklarını da olumsuz etkileyen bu durum, bankalara gönderilen talimatlarla sınırlanacak. Aylık gelirin dört katını aşan limitlere sahip kartların limitleri düşürülecek ve bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken daha sıkı denetim yapacağı bildirildi.

Kredi kartı faiz oranlarının artırılmasının ardından kullanım oranlarında belirgin bir azalma görülse de, Merkez Bankası'nın kredi kartı kullanımını daha sağlıklı hale getirmeye yönelik düzenlemeleri önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girecek. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, "Kredi kartları ile ilgili düzenlemeler son aşamada... Önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.