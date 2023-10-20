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Tarihi Yozgat Lisesi’nin tam karşında bulunan Lise Caddesi’ne renk katacak olan İl Halk Kütüphanesi projesinin birinci kat döşemesi başladı.

Geçtiğimiz günlerde 14 bin metrekare inşaat alanının temelinin tamamlanması üzerine birinci kat döşeme işlemi yapılıyor. İl Halk Kütüphanesi’nin ana yükleniciliği, Ustaca ve NKY Adi ortaklığında yapılırken alt yükleniciliğini ise “Tibukoğlu Yapı Anonim Şirketi” üstlendi.

2025’TE TESLİM EDİLECEK

Projenin yer tesliminin 1 Haziran 2023 tarihinde yapıldığının altını çizen alt yüklenici Tibukoğlu Yapı Proje Müdürü Koray Kurtoğlu, “Yer teslim tarihinin yapılması ile birlikte çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. İnşaatta kazı ve temel çalışması ile ciddi bir ilerleme sağlandı. Şu anda zemin kat döşemesi atıldı. Tibukoğlu Yapı Anonim Şirketi olarak sektördeki yılların vermiş olduğu tecrübeleri ve teknikleri kullanarak kültür merkezini 2025 ilk çeyreğinde Yozgat halkının kullanımına kazandırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

KÜTÜPHANE DEĞİL, YAŞAM MERKEZİ

14 bin metrekare kapalı alana sahip olan kompleks tamamlandığında Yozgat’ta vatandaşlara yeni bir yaşam alanı olacak.

Yozgat’ın dev sosyal kompleksi haline gelecek olan İl Halk Kütüphanesi sadece kitap okuma mekânı değil kapsamlı bir sosyal yaşam merkezi olacak.

Projenin tamamlanması ile birlikte Yozgat halkının sadece kütüphaneye değil aynı zamanda bir yaşam merkezine kavuşacağını vurgulayan Koray Kurtoğlu, “Yozgat İl Halk Kütüphanesi, sadece kitap okumak için değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Yozgat'a büyük bir katma değer katacak olan bu proje, tüm yaş gruplarına hitap ederek şehrin kültürel ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. 70 araçlık kapalı otoparkına sahip. Aynı zamanda günümüz teknolojilerini içerisinde barındıran elektrikli araç şarj istasyonları da mevcuttur. Her ne kadar adı kütüphane olsa da 270 kişilik konferans salonu, 84 kişilik sinema salonu, 34 kişilik cep sinema salonu, tiyatro, fuaye, sergi alanları, müze, kitap arşiv salonları, okuma salonları, etkinlik alanları ve kent koridorunu barındıran kültür merkezi olarak adlandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

YOZGAT’A YENİ BİR YAŞAM ALANI

Yozgat İl Halk Kütüphanesi projesi, tarihi Yozgat Lisesi'nin tam karşısında, Lise Caddesi üzerinde yer alırken tamamlandığında bu bölgeye yeni bir renk katacak.

Şehrin dokusunu bozmadan projenin yapılacağını belirten Kurtoğlu, “Projede Yozgat’ın tarihi dokuya zarar vermeden her aşaması düşünülerek yapılmaktadır. Lise Caddesi ve Sivas Caddesi’nin tam ortasında bulunan dev proje bölgeye yeni bir yaşam alanı getirecek. Yozgat’a çok şey katacak olan kütüphane, her yaştan okura ev sahipliği yapacak” dedi. (Alpaslan Demir)