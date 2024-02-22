Yozgat’ta boş bir alana kaçak dökülen ve içerisinde plastik malzemelerin bulunduğu inşaat atıklarının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yozgat merkeze bağlı Musabeyli köyü yolu Çetindere mevkiinde atık inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin birçok noktasından görülen yoğun duman panik oluşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.