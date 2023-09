Kayseri istikametinden Yozgat merkeze hareket eden bir araç, kavşakta bekleyen ve yan yoldan ana yola girmek isteyen iki otomobile yol vermek için durdu. Bu esnada Kayseri istikametinden gelen bir araç, kavşakta duran otomobile arkadan çarptı. Arkadan çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçlardan inen sürücüler bir süre kazanın şokunu atlatamadılar. Kazaya tanık olan sürücülerin yardıma koştukları görülürken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bu sabah saat 08.48’de meydana gelen kaza anı an be an bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekiplerinin geldiği öğrenildi. (Yasin Nazım Kayhan)