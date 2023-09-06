İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan elektrik yüklü CB olarak adlandırılan bulutlar nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. İstanbul Havalimanı’nın üstünde oluşan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Arnavutköy’de akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı. İstanbul Havalimanı’nın üstünde oluşan elektrik yüklü CB olarak adlandırılan kümülonimbus bulutları nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmazken, havada ise CB bulutları nedeniyle uçuşlarda kısa süreli rötar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İHA