Beyazıt Mahallesi'nde yükselen caminin temel aşamasında önemli bir adım atılarak "grobeton" dökülmeye başlandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bu önemli gelişme hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Açıkel, cami inşaatının temel aşamasında grobetonun kullanılmaya başlandığını vurgulayarak, grobetonun ne olduğu hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Açıkel, “Beyazıt Mahallesi'nde yapacağımız cami inşaatında grobeton çalışmasına başladık. Grobeton, cami temelinin dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılan bir tür betondur. Grobetonun yapımındaki temel amaç, zemin ile temelin irtibatını keserek zeminden gelebilecek su veya zararlı kimyasalların temel betonarmesine zarar vermesini önlemek ve temel altının donatı döşenmesi için gerekli düzlüğe getirmektir” dedi.

Cami inşaatı, hem bölge sakinleri hem de çevre köylerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir ibadet ve topluluk merkezi olacak. İnşaatın devam etmesiyle birlikte, Sarıkaya'da dini ve kültürel ihtiyaçlara daha iyi yanıt veren bir alanın oluşturulması hedefleniyor. Melike Aslı Arslan