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Yozgat’ta hayvan pazarının kapatılmasının ardından, bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki pazar tekrar açılıyor.

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini taşıyan Şarkışla Hayvan Pazarı, SAT-2 serotipi şap hastalığı sebebiyle kısa bir süre önce kapatılmıştı.

Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi ve Yükselen köyünde yaklaşık 1 ay önce yeni tip şap hastalığı virüsü (SAT-2) tespit edilmişti.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda kapatılan Şarkışla Hayvan Pazarı için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Şarkışla İlçe Hayvan Sağlık ve Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan toplantının ardından, hastalığın kontrol altına alınması ve bitmesi nedeniyle Şarkışla hayvan pazarının 20 Ocak 2024 tarihinden itibaren tekrar açılmasına karar verildi.