Yozgat’ta bahçelerde, sokaklarda ve caddelerde yetişen karahindiba bitkisi bağımsız hemen hemen her yerde yetişebilen, kısa ömürlü, sarı çiçekli çok yıllık otsu bir bitkidir.

Arslan dişi, radika, çıtlık ve güney isimleri ile de bilinen karahindiba A, B, C ve D vitaminlerinin yanı sıra minerallerle de doludur. Cilt üzerine olumlu etkileri vardır. Uykuya dalma zorluğu çeken kişilerin yorgun günlerinde ılık bir karahindiba çayı içmeleri sinirlerini yatıştırır.

Birçok vatandaşın söküp attığı karahindiba bitkisinin özellikleri saymakla bitmiyor.

KARAHİNDİBA FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar serbest radikallerin zararlı etkilerini nötralize etmeye yardımcı olur. Karahindiba, hücrelerin hasara karşı korunmasına yardımcı olan beta-karoten içerir. Beta-karoten gibi karotenoidlerin hücre hasarını azaltmada etkisi vardır.

Kolesterolü azaltır. Biyoaktif bileşenler içeren karahindibanın kan lipitlerini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair araştırmalar vardır.

Kan şekerini düzenlemeye yardım eder. Karahindibanın antihiperglisemik, antioksidatif ve antiinflamatuar özelliklerinin tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır.

İnflamasyonu azaltır. Karahindibada bulunan kimyasalların inflamatuarı azaltmada etkili olduğu bulunmuştur.

Kan basıncını düşürür. Karahindiba yaprakları iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum ise kan basıncını düşürmeye yardımcıdır.

Kilo vermeye yardım eder. Karahindiba bitkisinde bulunan bileşikler karbonhidrat metabolizmasının iyileşmesini ve yağ emiliminin azalmasını destekler.

Kanser riskini azaltır. Kanser büyümesini inceleyen bir çalışma, karahindiba ekstraktının karaciğer kanserinin büyümesini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Ayrıca kolon kanseri, meme kanseri, pankreas kanseri ve prostat kanseri için benzer faydalar gösterdiği görülmüştür.

Bağışıklığı güçlendirir. Karahindiba hem antiviral hem de antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Sindirim sorunlarına iyi gelir. Karahindiba kabızlık ve diğer sindirim sorunları için kullanılabilir.

Cilt sağlığını iyileştirir. Karahindiba'nın ultraviyole ışınlarının cilde verdiği zararı azaltmaya yardımcıdır.

KARAHİNDİBA NE İŞE YARAR?

Sindirim sistemini düzenler: Karahindiba bitkisi sindirim sistemini düzenlemede oldukça etkilidir. Antioksidan içermesi sebebiyle sağlıklı ve düzenli bir sindirim sistemine sahip olmada katkıda bulunur. Kan şekerini dengeleme özelliği bulunur. Karahindiba bitkisi insülin üretimini dengede tutar fakat şeker hastaları karahindiba bitkisini kullanmak istedikleri zaman doktorlarının denetiminde kullanmaları önerilir.

Cilt sağlığına iyi gelir: Karahindiba bitkisinin çiçek bölümünden çıkan süt özellikle cilt sağlığında çok etkilidir. Egzama gibi cilt sorunlarında karahindiba bitkisinin kullanıldığı kremler tavsiye edilir. Sivilcelere sürmek için karahindiba bitkisini ikiye ayırdığınızda içinden çıkan sütü cildinize sürebilirsiniz. Alerjisi olanların dikkatli kullanması gerekir.

Zayıflamaya yardımcı olur: Bunun yanı sıra karahindiba çayı zayıflamada kullanılan bir bitkidir. Karahindiba bitkisi tokluk hissi verdiği için ve düşük kalorisi ile birlikte rahat bir şekilde kilo verdirir.

Tansiyonu dengeler: Karahindiba çayı, demir vitamini açısından da zengin bir bitkidir. Düzenli tüketildiğinde kansızlığa oldukça iyi gelir. Kan değerleri iyi seviyeye çıkar. Yüksek tansiyon hastaları için tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur.

KARAHİNDİBA ZARARLARI NELERDİR?

Karahindiba, oldukça yararlı bir bitki olsa da kanarya otu, krizantem, kadife çiçeği, papatya, sarı papatya gibi bitkilere alerjisi olanlar tarafından kullanılmamalıdır. İlaç kullananların ve hamilelerin de kullanmadan önce doktora danışmalarında yarar vardır. Safra kesesi iltihaplı ya da enfekte olmuş olan hastaların da bu bitkiden uzak durmaları önerilir. Bazı kullanımlarda midede ekşime ve ishal gibi sorunlar ortaya çıkardığı da görülmüştür.

KARAHİNDİBA NASIL KULLANILIR?

Karahindibanın yaprakları, kökü genellikle salata içlerinde kullanılır. Kurutulmuş olan kökü kahve ve çay yapımında sıklıkla kullanılan bir bitkidir. Karahindiba ayrıca bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılır. Yaprak ve kökleri özellikle kadın sağlığı ilaçlarında göğüs cilt bakımlarında kullanılmaktadır.

KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Karahindiba çayı özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılan bir çaydır. Ancak dilerseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz.

6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü, yine aynı ölçekte karahindiba yaprağı ve 4 su bardağı su, karahindiba çayını hazırlamanız için yeterlidir.

Önce 4 su bardağı su ile karahindiba kökü 20 dakika civarında kaynatılır.

Ardından bu kaynayan karışım karahindiba yapraklarının üzerine dökülür ve ağzı kapatılarak 15 dakika demlenir.

Sonrasında ise içilmeye hazırdır. Dilerseniz karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü ile 1 tutam karabiberi ve karahindiba bitkisini kavurarak da bir çay karışımı hazırlayabilirsiniz.

KARAHİNDİBA ÇAYI NE İŞE YARAR?

Diyet sürecinde çayın içilmesi kilo vermeye yardımcı olur ve vücudu sağlıklı hale getirir.

Karahindiba çayı kemiklerin güçlü olmasını sağlar.

Detoks çayı olarak tüketildiği zaman vücuttaki fazlalıkların atılmasına destek olur.

Enerji kaybedildiğinde ve yorgun hissedildiğinde enerji kazandırır.

Vücut için gerekli olan ideal değerleri sağlamaya yardımcı olur.