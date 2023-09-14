Birçok bitki, sunduğu faydalar nedeniyle kozmetik ve tıbbi amaçlarla kullanılıyor. Şifasıyla şarkılara konu olan hatmi çiçeği bu bitkilerden yalnızca biri! İşte hatmi çiçeğinin faydaları...

Hatmi çiçeği olarak da bilinen gülhatmi ile sokak aralarında karşılaşabilirsiniz. Böyle kolayca bulabileceğiniz gülhatminin kilosu 90 liradan alıcı buluyor. Peki, gülhatmi bitkisini gördüğünüzde nasıl tanıyacaksınız? Gülhatminin en çok dikkat çeken özelliği boyu olarak biliniyor. Bu bitki uygun şartlarda 2-2.5 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Sarı, pembe, beyaz ve kırmızı renklerde olabilen büyük çiçekleri ile de diğer bitkilerden ayırt edilebiliyor. Gelelim gülhatminin faydalarına...



GÜLHATMİ BİTKİSİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Gülhatmi, bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca soğuk algınlığı, bağırsak problemleri gibi durumlarda kullanılabilir. Cilt sağlığı için de etkili olan bu bitkinin suyu güneş lekesi ve yanık durumlarında yararlı olduğu biliniyor. Hatmi çiçeğini ister cilt ister bağışıklık için tercih edecek olun, kullanmadan önce doktorunuzun görüşünü almayı unutmayın.

GÜLHATMİ ÇİÇEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Çay formunda tüketilebilir: Sakinleştirici özelliğiyle de bilinen bitkinin en yaygın kullanım şekli çay olarak tüketilmesi. Çok baskın bir tadı olmayan bu çayı içerken içine bal ilave edebilirsiniz.

Gargara yapılabilir: Solunum yollarında ya da ağız içinde tahriş söz konusuysa hatmi çiçeğinin gargara formu en uygunu. 2 adet gülhatmi çiçeğini bir bardak oda sıcaklığında su ile bir gece bekletin. Ardından süzülmüş hatmi çiçeği suyu ile 20-30 saniye boyunca gargara yapabilirsiniz. Hazırladığınız bu suyu 2-3 gün boyunca buzdolabında muhafaza ederek kullanabilirsiniz.

Merhem şeklinde uygulanabilir: Gülhatminin yaprağı ve kökü kullanılarak yapılan merhemler cilt tahrişi için kullanılabilir.

GÜLHATMİ ÇİÇEĞİ KOZMETİK ALANINDA KULLANILIR

Gülhatmi çiçekleri zengin bir renk paletine sahip. Bu sayede doğal saç boyası sabitleyici olarak kullanılabiliyor. Gri saçlardaki sarı tonları yok etmek ve rengi sabitlemek için gülhatmi karışımı hazırlayabilirsiniz. İşte bu sıvının hazırlanışı:

Malzemeler

1 su bardağı mor veya koyu kırmızı renkte gülhatmi çiçeği (Çiçeklerin taze olması önemli.)

4 su bardağı su

Hazırlanışı

Çiçeklerinizi bir kavanozun içine doldurun.

Kaynattığınız suyu çiçeklerin üstüne dökün ve yaklaşık 20 dakika demlenmeye bırakın.

Karışım demlendikten sonra soğumaya bırakın.

Saçlarınızı yıkadıktan sonra bu karışımı saçlarınıza kökten uca kadar uygulayın.

Sonrasında temiz su ile saçlarınızı durulayın.

Her bitkide olduğu gibi gülhatminin de fazla miktarda tüketilmesi önerilmez. Aşırı tüketildiğinde düşük kan şekerine veya alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Hamilelik döneminde olan kadınların ve kronik rahatsızlığa sahip kişilerin gülhatmi tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir. (Haber Merkezi)