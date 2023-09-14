Birçok ünlü isimin başrolü oynadığı "Efsane" filminin Çorum'daki setinde yangın meydana geldi. Yangında bir öküz telef oldu.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimlerin başrolü oynadığı Efsane filminin Çorum'daki setinde yangın çıktı. Yangında bir öküz telef olurken yapım şirketinden de açıklama geldi.

"ÜZÜCÜ BİR HABER ALDIK"

Ünlü oyuncular Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Sadi Celil Cengiz'in başrollerini paylaştığı bu yapımın Çorum'daki setinde, beklenmedik bir yangın paniği yaşandı. Yangın sırasında bir öküz hayatını kaybetti.

Filmin yapımcıları, yangınla ilgili olarak açıklama yaparak olayı duyurdular. Açıklamada, "Dün öğleden sonra Kargı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde, itfaiye eşliğinde gerçekleştirilen 'Efsane' filminin çiftlik sahnelerini başarıyla çekip tamamladık. İtfaiye yetkilileri tarafından güvenli olduğu onaylandıktan sonra seti terk ettik. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde üzücü bir haber aldık. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden önce kontrol altına alındı. Ancak bu trajik olay sonucunda, filmimizin içinde yer alan sevgili öküzümüz Zeki'yi kaybettik. Bu acı kaybın ardından yaşadığımız üzüntüyü tarif etmek gerçekten zor" denildi. (Haber Merkezi)