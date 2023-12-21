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Yozgat Şehir Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzman Doktor Mahmut Hamdi Erdoğdu vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, “Yozgat Şehir Hastanesi uzman kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları polikliniğinde tedavi görmek için 182 MHRS sistemi ve ayaktan sıra alınabildiğini dile getiren Başhekim Kozan, son aylarda artan doktor sayısı ile Yozgat’ta vatandaşların sağlık sorunlarına mesai dışı poliklinik, hafta sonu poliklinik ve birçok uygulama ile hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi aynı zamanda hekim kadrosunda güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Bronşit, bronşiolit, trakeit, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları, astım ve alerjik hastalıklar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), COVID-19 ve bağlı hastalıklar, Tüberküloz (verem hastalığı), Akciğer kanseri ve akciğerin iyi huylu tümörleri, akciğer nodülleri, Pulmoner tromboemboli, Pulmoner Hipertansiyon, Silikozis, asbestozis gibi mesleki akciğer hastalıkları, İnterstisyel akciğer hastalıkları, Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), Plevral efüzyon, plörit gibi plevra (akciğer zarı) hastalıklarında ve birçok hastalık ve sağlık sorunlarının teşhis, takip ve tedavisinde hizmet veriyor.