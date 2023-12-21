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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Mesleki Yarışmalar kapsamında, Çekerek Şehit Mustafa Koçak Kız İmam Hatip Lisesi 8’inci sınıf öğrencisi Fatıma Zehra Duran il ikincisi oldu.

İmam Hatip Okulları arasında düzenlenen Mesleki Yarışmalar kapsamında düzenlenen ‘Genç Nida Hafızlık Yarışması’ ortaokul grubunda 8’inci sınıf öğrencisi Fatıma Zehra Duran, il ikincisi oldu.

Başarılı öğrenciyi tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “Öğrencimizi ve okulumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Milli Eğitimimizin genel amaçları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin kuruluş misyonu çerçevesinde, okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin ilgi istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla ‘Mesleki Yarışmalar’ düzenlenmektedir. İlçemizi temsil eden Şehit Mustafa Koçak Kız İmam Hatip Lisesi 8’inci sınıf öğrencisi Fatıma Zehra Duran, göstermiş olduğu başarı ile bizleri gururlandırdı. Bizlerde öğrencimizi ve okulumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.