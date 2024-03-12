Nisan ayında Meclis'in gündeminde ilk sırada emekliler bulunacak. Emekliler için gelirlerini artırmaya yönelik tedbirler ve indirimler öncelikli olarak planlanıyor.

Bu konuda ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır ve düzenlemenin Nisan ayında Meclis'e sunulması hedefleniyor.

Yozgat'ta Emekli Havalara Uçacak! (6)

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÖZEL İNDİRİMLER

Emekliler için yerel yönetimlerle yapılan protokoller kapsamında su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma hizmeti, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi konular ele alınacak. Emekliler, belediyenin sunduğu hizmetlerden indirimli veya ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Yozgat'ta Emekli Havalara Uçacak! (3)

ENERJİ GİDERLERİNDE İNDİRİMLİ FATURALAR

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde çalışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokoller, emeklilerin enerji giderlerini azaltıcı tedbirleri devreye sokacak.

Yozgat'ta Emekli Havalara Uçacak! (9)

ULAŞIM AYRICALIKLARI

Emeklilerin diğer ulaşım araçlarından indirimli veya ücretsiz olarak yararlanabilmesi için çalışmalar yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalık tanıyarak destek sağlayacak.

Yozgat'ta Emekli Havalara Uçacak! (7)

KONUT YARDIMLARI

Özellikle büyükşehirlerde emeklilere kira yardımları gündeme gelecek. Düşük aylıklı emeklilerden başlayarak, yerel yönetimlerin devreye girmesiyle destek miktarları artırılacak.

Yozgat'ta Emekli Havalara Uçacak! (1)

FİNANSAL DESTEKLER

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Bankalarla yapılacak protokollerle emeklilere banka hizmetlerinde ayrıcalıklar tanınacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkânı, ücretsiz banka hizmetleri gibi konular da devreye girecek.

Yozgat'ta Emekli Havalara Uçacak! (5)

TATİL İMKÂNLARI

Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri açılacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılan protokollerle, emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimli tatil fırsatları sunulacak.

Yozgat'ta Emekli Havalara Uçacak! (2)

REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Emeklilere uygulanan taban maaştaki destekler, temmuz ayı öncesinde masaya yatırılacak. Ayrıca kök maaş düzenlemesi ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklikler üzerinde çalışılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi