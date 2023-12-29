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Yozgat’ta DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs tarihinde çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada: “Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca bugüne kadar yapılan operasyonlar ile DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne savaşçı temin eden ve örgütsel yapılanma içerisinde bulunan uyuyan hücrelere büyük bir darbe vurulmuş olup, terör örgütleri ile mücadeleye kararlılık ile devam edilmektedir. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayan güvenlik güçlerimizi kutluyoruz” denildi.