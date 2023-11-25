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Türkiye’de üretilen toplam salebin yarıya yakını Samsun’da üretiliyor. Yılda 56 ton salep üretilen Samsun, 2022 yılında Türkiye’de en çok salep üreten il oldu.

Yozgat'ta da Akdağmadeni'nde üretilen sahlepte "Türkiye’de en çok salep üretilen iller" arasına giremedi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan salep, Türkiye’de devlet tarafından verilen izin ile sertifikalı bir şekilde üretiliyor. Kilo işi satılarak ekili alana göre oldukça iyi bir gelir elde ettiren salep üretiminde Samsun başı çekiyor. Özellikle Samsun’da 19 Mayıs ilçesinde doğadan toplanıp, çoğaltılarak üretilen salepler kurutulduktan sonra birçok alanda kullanılıyor.

Salep ürettim rakamları da açıklandı. Buna göre Türkiye’de 2022 yılında salep bitkisi üretimi 117 ton oldu. Samsun’da 2022 yılında 56 ton salep bitkisi üretilirken, Samsun’u sırasıyla Muğla 42 ton, Sinop 7 ton, Bursa 5 ton, Hatay 2 ton, Adana, Amasya, Kahramanmaraş, Sakarya ve İstanbul da 1 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Samsun’da 138 dekar alanda salep bitkisi üretilirken, 2022 yılındaki 56 tonluk üretimin arttırılarak 69 tondan fazla bir salep bitkisinin üretilmesi hedefleniyor.