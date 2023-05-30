MKE Ankaragücü Galatasaray maçının ardından şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarı da tüm Türkiye genelinde sokaklara dökülerek şampiyonluğu kutlamaya başladı. Yozgat'ta da şampiyonluk kutlamaları maçın bitmesinin hemen ardından taraftarların Cumhuriyet meydanında toplanmasıyla başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları ve sloganlarıyla lise caddesi boyunca yürüdü.

Aynı sırada araçlarını alıp aileleriyle sokaklara inen taraftarlar lise caddesi boyunca uzun araç kuyrukları oluşturarak şampiyonluklarını kutladılar. Olay çıkmaması adına çevik kuvvet polisleri ve emniyet güçleri sahadaydı. Zekiye Doğan