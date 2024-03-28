Faturaları için otomatik ödeme talimatı verenler, faiz ödeyeceklerini ekstrelerini görünce öğrendiler. Bazı bankalar faturalar normal mevduat hesaplarından ödense bile artık komisyon talep ediyor.

Son zamanlarda faturalarını otomatik olarak ödeyenler, ekstrelerinde faiz ödeme zorunluluğuyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadılar. Bazı bankalar, faturaların normal mevduat hesaplarından ödenmesine rağmen artık komisyon talep etmeye başladılar.

Bankalar, tüketicilere otomatik fatura ödeme talimatı vermenin birçok avantajını sunuyorlardı. Ancak, bu ödemelerden faiz alınmaması ya da çok düşük faiz oranları uygulanması beklenirken, son dönemde yapılan ekstre incelemelerinde yüksek miktarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" ile karşılaşıldı. Bu durum üzerine çok sayıda vatandaş, tüketici derneklerine şikayette bulunmaya başladı.

NTV’den Uğurcan Gökçen’in haberine göre, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bankalar, yıllardır mevduatlarını artırmak için tüketicilerden otomatik ödeme talimatı almaya çalıştılar. Ancak son zamanlarda tüketicilerin kredi kartlarıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar."

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise şu açıklamalarda bulundu: "Bankalar, uzun süreler boyunca binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık faiz talep ediyorlar. Bu ödemelerin nakit olduğunu iddia ediyorlar."

Otomatik fatura ödeme faiz oranı, kredi kartı faizlerinden daha yüksek seviyede bulunuyor. Şu an kredi kartı faiz oranları %3,74 seviyesinde çünkü Merkez Bankası, kredi kartı faizlerini %35 politika faizine sabitlemiş durumda. Ancak otomatik fatura talimatı faiz oranı %5 seviyesinde bulunuyor.

Tüketici dernekleri, ödenen ücretlerin geri alınması için tüketici hakem heyetine başvurmayı öneriyorlar. Bu başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtiyorlar.