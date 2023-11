Tahmini Okuma Süresi: dakika

Boykot çağrısında bulunmak için Starbuck’sın önünde toplanan Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu adına konuşmayı İnfak Derneği Yozgat Şube Başkanı Ömer Yağmur, yaptı.

“BU ÜRÜNLERİN TERCİH EDİLMESİ İSRAİL’E VERİLEN EN AÇIK DESTEKTİR”

Başkan Yağmur konuşmasında, “Filistin’de neredeyse bir aydır devam eden bir soykırım bir katliam var. Ben şehit sayılarını vererek giden canları değersizleştirmek ve sıradanlaştırmak istemiyorum. Ancak hiç kimse şunu unutmasın ki Orada şehit edilenlerin hepsi bir can, bir ana bir baba bir çocuk ve bunları şehit edenlerin hepsi de birer katildir. Tüm katliamlar yaşanırken bizleri asıl üzen ve burada toplayansa bazı kardeşlerimizdeki duyarsızlığın devam etmesidir. Günlerdir çocuklara, kadınlara, masum canlara sıkılan kurşunların, atılan bombaların sponsoru siz olmayın, katil İsrail’e dur deyin diye her platforma haykırırken, her mecrada bunlara destek olan markalar ifşa edilirken birilerinin hala ısrarla bu ürünleri tercih etmesi İsrail’e verilen en açık destektir” ifadelerini kullandı.

“HİÇ Mİ CANINIZ YANMIYOR, HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR”

Yağmur, “Sen almazsan ölmezsin ama alırsan kardeşlerimiz ölüyor, şehit oluyor diye bağırırken bizler ‘kahvesinin içindeki ekstra bebek kanını umursamadan yudumlayanları, hamburgerinin içine ketçap yerine Müslüman kardeşinin kanını sıkanları, kullandığı deterjanla kıyafetindeki lekeyi çıkarıp alnına asla çıkmayacak kara bir leke sürenleri, içtiği kola ile kendisi ferahlarken Müslüman kardeşinin ciğerini yakanları Allah için insafa davet ediyoruz.’ Hiç mi canınız yanmıyor, hiç mi vicdanınız sızlamıyor. Hasta yatağında bombalananlar, şehit olduğumda, vücudum ve yüzüm parçalandığında teşhis edilmem kolay olsun diye eline ayağına adını yazan küçük çocuklar hiç mi aklınıza gelmiyor. O benim annem ben annemi saçlarından tanırım diyerek Şehit olmuş annesinin üzerinde ağlayan Filistinli küçük kız hiç mi gözlerinizi yaşartmıyor. Elinizdeki kahveyi bırakmanız için kaç kişinin daha şahit edilmesi ya da daha fazla ne olması gerekiyor” dedi.

“ELİNİZDE BEBEK KANI VAR, DİN KARDEŞİNİZİN KANI VAR BİLESİNİZ”

Yağmur, “Köşeye sıkıştığı için indirime gitmek zorunda kalan Siyonist markaları fırsat bu fırsat diyerek evine depolayanlar, bunların fiyatlarını indirerek cazip hale getirmeye çalışan ulusal ve yerel firmalar elinizde bebek kanı var, din kardeşinizin kanı var bilesiniz. Özellikle yerel ve ulusal zincir marketlere sesleniyorum. Starbuks’ın, Burger King’in şubelerine sesleniyorum, atılan bombalara sağladığınız sponsorlukla, cinayete ortak olarak kazandığınız paralarla zevki sefa içinde yaşayacağınızı zannediyorsanız. Mazlumun intikamını alacağı gün zalimin zulmettiği günden çok daha çetin olacak bilesiniz. Ve sizler o gün geldiğinde Allah’ın huzurunda katil İsrail in sponsoru olarak hesap vereceksiniz. Buradan bir kez daha tüm kardeşlerimizi maddi ve manevi tüm imkanlarımızla zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyor. Filistin özgür olana dek Mescidi Aksa özgür olana dek bu mücadelede kardeşlerimizin yanında olacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.