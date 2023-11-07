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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk davalarında avukatların duruşmalara sesli ve görüntülü katılmasına imkan sağlayan E-duruşma uygulamasıyla 2020 yılından bu yana 1 milyon 162 bin 425 duruşmanın elektronik ortamda yapıldığını vurguladı.

Yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlayan E-duruşma sistemi 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanmıştı. Hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü bir şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gördü. Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E-duruşma, uygulama kapsamının genişletilmesiyle birlikte 81 ilde tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi.

TÜRKİYE YÜZYILI ADALETİN YÜZYILI OLACAK

Uygulamayla ilgili istatistikleri açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adalet Bakanlığımızca güven veren ve erişilebilir adalet sistemi hedefiyle yürütülen Yargı Reformu Stratejisi kapsamında 2020 yılı Eylül ayından bu yana E-duruşma uygulamasıyla 1 milyon 162 bin 425 duruşma yapıldı. 81 ildeki tüm hukuk mahkemelerinde uygulanan E-duruşma, tüm tarafların adalete erişimini daha da güçlendirmektir. Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile Türkiye Yüzyılı’nı adaletin de yüzyılı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

81 İLDE 2 BİN 678 MAHKEMEDE UYGULANIYOR

Adalet Bakanlığınca 15 Eylül 2020 itibariyle uygulanan E-duruşma, Bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. E-duruşma, güven veren ve erişilebilir adalet hedefiyle hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi kapsamında üçüncü yargı paketi olarak bilinen 7251 sayılı kanunla hukuk sistemimize kazandırılmıştı.

Hukuk mahkemelerinde avukatların çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, 81 il merkezindeki 2 bin 678 mahkemede aktif hale getirildi.

AVUKATLAR VİDEO KONFERAS YÖNTEMİYLE DURUŞMALARA KATILIYOR

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak E-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, bulunduğu yerden duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor. E-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.