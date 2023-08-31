Zafer Bayramı dolayısıyla Yozgat’ta etkinlikler gerçekleştirilmişti. Yapılan etkinlikler İl Özel İdaresi Tesisleri’nde gerçekleştirilen resepsiyon ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Yozgat Valiliği tarafından resepsiyon yapıldı.

Düzenlenen resepsiyon Vali Mehmet Ali Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Resepsiyonda bir açıklamada bulunan Vali Özkan, “Bu bayramı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Biz bugünlere onların sayesinde geldik. Onlar o gün canlarını ortaya koymasalardı bugün Türkiye Cumhuriyeti yoktu ve bizler de bu zaferi kutluyor olmayacaktık. Onların bizden beklentisi Türkiye’nin daha güçlü olmasıdır. Onun için de çok çalışmamız ve birbirimizi sevmemiz lazım. Türkiye’nin gücü, birlikteliğidir” dedi. Melike Aslı Arslan