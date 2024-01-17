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Yozgat Ticaret Borsasında 2024 yılı eğitimleri başladı. Borsa personelinin katılımı ile gerçekleşen eğitimler verimli geçti.

Eğitimlerde SWOT analizi kapsamında Weaknesses (Zayıf Yönler), Strengths (Güçlü Yönler), Threats (Tehditler) ve Opportunities (Fırsatlar) konuları ele alındı. Takım çalışması eğitimleriyle birlikte, ekip içi işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı.

Yozgat Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, “Eğitimlerin ardından, katılımcı değerlendirme anketleri düzenlendi ve elde edilen sonuçlar Yönetim Kurulu'na rapor edildi. Bu geri bildirimler, gelecekteki eğitim programlarını şekillendirmek ve daha etkili hale getirmek adına önemli bir kaynak oluşturacaktır. Borsamızdaki çalışan memnuniyeti ve bağlılığını ölçmek amacıyla anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerin sonuçları, akreditasyon sürecinde değerlendirilecek ve elde edilen veriler Yönetim Kurulu'na sunularak daha iyileştirici adımlar atılmasına olanak sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Erkekli başkanlığında personel toplantısı düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamada, “Borsamız bütün çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilen personel toplantımızda Genel Sekreterimizin gündem maddelerini okuması ile başlandı, karşılıklı görüş alışverişlerin de bulunarak özellikle performans değeler ve eğitimler değerlendirerek akreditasyon izleme komitesi toplantısında son hali verilerek yönetim kuruluna sunulma kararı alındı” denildi.