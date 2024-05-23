Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevular sayesinde, hastalar artık uzaktan muayene hizmetinden faydalanabilecekler. Bu hizmet, günde bir kez yararlanma sınırı ile sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aynı gün içinde aynı hastane ve hasta için yalnızca tek bir muayene ücreti ödeyecek.

UZAKTAN MUAYENE SONRASINDA İLAÇ ALIMI

Uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan muayeneler sonrası, doktorlar e-reçete düzenleyerek hastaların tedavisine yönelik ilaçları yazabilecekler. SGK'nın anlaşmalı olduğu eczanelerden temin edilebilecek bu ilaçlar, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Ayrıca, doktorlar gerekli gördüklerinde e-rapor da düzenleyebilecek.

HANGİ SAĞLIK KURULUŞLARI HİZMETİ SUNACAK?

Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşları tarafından sunulacak. İkinci basamak sağlık kuruluşları arasında eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde olmayan devlet hastaneleri, dal hastaneleri ve bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri yer alırken, üçüncü basamak sağlık kuruluşları eğitim ve araştırma hastanelerini kapsamaktadır. Şehir hastaneleri ise üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında bulunmaktadır.

SGK'DAN ÖDEME DÜZENLEMELERİ

SGK, aynı uzmanlık dalında ve aynı hastanede, acil servis başvuruları hariç, on gün içinde yapılacak yeni bir uzaktan muayene için ödeme yapmayacağını duyurdu. Pandemi sürecinde başlatılan uzaktan muayene uygulamaları, Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılında yayımladığı Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik ile resmiyet kazandı. SGK, yakın zamanda Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle, uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında yapılan hasta değerlendirmelerinin ücretlerinin ödenmesine yönelik karar aldığını açıkladı.

10 GÜN ŞARTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aynı sağlık kuruluşunun aynı branşında on gün içerisinde yapılacak randevuların giderlerini karşılamayacağını duyurdu. Pandemi sürecinde, karantina altındaki bireylerin tedavisi için uzaktan muayene uygulamaları hayata geçirilmişti. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında uzaktan sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelik, Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik adı altında Şubat 2022'de yürürlüğe girdi.

SGK, bir önceki ay itibarıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde bir değişiklik yaparak, uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında yapılan hasta değerlendirmelerinin ücretlerinin ödenmesine yönelik bir karar aldığını açıkladı.

UZAKTAN MUAYENE İÇİN RANDEVU ALMA SÜRECİ

Hastalar, uzaktan muayene için MHRS üzerinden randevu alabilecekler. Bakanlık onayı alan ve uygun teknolojik donanıma sahip hastaneler, uzaktan sağlık hizmeti verebilecekler. Bu hizmet kapsamında hastalar, mümkün olan en iyi şekilde muayene olabilecek. Doktorlar, gerektiğinde hastaları yüz yüze muayene için hastaneye yönlendirme hakkına sahip olacaklar. Giyilebilir cihazlar ve diğer medikal aletler kullanılarak, hastaların sağlık bilgileri ölçülüp izlenebilecek.

Uzaktan muayene hizmeti, Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak hastaların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak bir yenilik olarak öne çıkıyor. Bu uygulama ile hastalar, evlerinden çıkmadan uzman doktorlar tarafından muayene edilip, gerekli ilaçlarını temin edebilecekler. Sağlık Bakanlığı'nın bu yeniliği, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.