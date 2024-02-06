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Sarıkaya Kaymakamı Osman Kurt 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla, ilçe merkezde ve köylerde ikamet eden kanser hastalarını ziyaret etti.

4 Şubat Dünya Kanser günü dolayısıyla Kaymakam Osman Kurt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Ekinci ilçedeki kanser hastalarını evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette ilçe merkezinde, Karapınar köyünde ve Benli köyünde ikamet eden kanser hastası vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Kurt, “Kanserde erken tanı ve müdahale hayat kurtarır” dedi.

Kurt, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla farkındalık yapmak adına böyle bir faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Ziyarette açıklamada bulunan Kurt, “Erken tanı ve müdahale hayat kurtarır. 4 Şubat Dünya Kanser Günü, Allah bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Karapınar köyü, Benli köyü ve ilçe merkezinde ikamet eden kanser hastalarımızdan olan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek hastalarımıza acil şifalar diledik” dedi.