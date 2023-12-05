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Tarım ve Orman Bakanlığı, balın içerisine yabancı madde karışımını tespit etmek amacıyla kullanılacak ileri teknoloji içeren analiz metotlarını içeren bir düzenleme yayınladı. "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" adlı bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Artık balın içerisindeki organik ve inorganik maddelerin tespiti için orijinallik analiz metotları kullanılarak belirlenen ölçütler uygulanacak. Bu kriterler, Bakanlık internet sayfasında da paylaşılacak.

Gelişmiş analiz metotları, bala dışarıdan katılan maddelerin tespiti için kullanılacak ve bu adım, tüketicilerin menfaatlerini koruma amacını taşıyor.

Resmi kontrollerde kütle spektrometresi (MS) ve nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR) gibi ileri teknoloji teknikleri kullanılacak.

Karar kriterleri, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği kapsamında oluşturulan alt komitenin tavsiyesi ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nun kararıyla belirlenecek.

Söz konusu kriterler, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay sonra resmi kontrollerde kullanılmaya başlanacak.

Bu düzenleme, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı bal tüketimini sağlamak için atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.