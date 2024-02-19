Asgari ücretin 17 bin TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, geçim sıkıntısı çekenlere yönelik sosyal yardımlarda da artış yaşandı. Türkiye genelinde 81 ilde yapılan başvurular sonucunda, herkes için günlük 326 lira ile 720 lira arasında cep harçlığı ödemesi yapılacak.

Öğrenci ya da iş bulmada zorlanan bireyler, herhangi bir koşul olmaksızın başvuru yapabilir ve günlük ödeme alabilirler. Bu sosyal yardım, günlük 720 liraya kadar çıkabilen cep harçlığı olarak bilinir. İşte bu sosyal yardımı almak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

GÜNLÜK 719 TL!

Asgari ücret artışıyla birlikte, öğrenci ve işsizlere yönelik yardım da günlük 719 liraya yükseltildi. İŞKUR'a başvuran herkes, 81 ildeki destekten koşulsuz bir şekilde faydalanabilir ve günlük 326 lira ile 720 lira arasında cep harçlığı alabilir. Ancak, sistem nasıl işliyor?

İŞKUR, piyasaya nitelikli çalışanlar sağlamayı amaçlayan iş başı eğitim programlarıyla her ay düzenli ödemeler yapmaktadır. Öğrenciler ve işsizler, İŞKUR'un uyguladığı iş başı eğitim programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler ve aynı zamanda ödemelerden faydalanabilirler. Ancak, binlerce kişi bu başvuruyu yapmamaktadır.

HEM BECERİ GELİŞİYOR! HEM CEP DOLUYOR!

İŞKUR'un iş başı eğitim programları, hem becerilerinizi geliştirmenize hem de cebinizi doldurmanıza olanak tanır. Günlük ödemeler, asgari ücretin artışına bağlı olarak artırılmaktadır. Bu sayede, vatandaşlar iş bulana kadar maddi sıkıntı yaşamaz ve yeni beceriler kazanır.

İş başı eğitim programına katılan bireylere günlük 326 lira ile 720 lira arasında destek sağlanmaktadır. Eğitim kategorilerine göre ödenen harçlık miktarı değişmektedir ve bu destek ödemeleri eğitim süresince banka hesaplarına yatırılmaktadır.

İŞKUR, iki tür eğitim programına destek ödemesi yapmaktadır: işbaşı eğitim programlarına katılım ve mesleki eğitim programlarına katılım. Bu süreçte işsizlik maaşı alan bireyler dahi bu ödemeden faydalanabilirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, İŞKUR e-şube üzerinden Türkiye genelindeki 81 ildeki İŞKUR müdürlüklerine yapılabilmektedir. Başvuru yapanlar, eğitim başladığında destek ödemelerini banka hesaplarına alabilirler.