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Dr. Demir, özellikle iyi pişirilmemiş, yeniden ısıtılmış, uygun şartlarda saklanmamış ve son kullanma tarihi geçmiş yiyeceklerin sağlık açısından risk taşıdığını belirtti.

Gıda zehirlenmelerinin yaygın bir sorun olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Ali Demir, “Sağlığımızı korumak için gıda güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. İyi pişirilmemiş veya uygun koşullarda saklanmamış yiyecekler, bakteri ve mikropların çoğalmasına neden olabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

Dr. Demir, özellikle halkı bilinçlendirmek adına şu önemli noktalara dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “İyi Pişirilmemiş Yiyeceklerden Kaçının: Et, tavuk ve deniz ürünleri gibi protein açısından zengin gıdaların iyi pişirilmesi, bakteri ve mikropların öldürülmesine yardımcı olur. Yeniden Isıtılmış Yiyecekleri Sınırlayın: Yeniden ısıtılmış yiyecekler, mikropların çoğalmasına zemin hazırlayabilir. Eğer ısıtma işlemi gerekiyorsa, yeterli sıcaklıkta ve homojen bir şekilde ısıtılmalıdır. Uygun Şartlarda Saklanmamış Yiyeceklerden Kaçının: Yiyeceklerin uygun sıcaklıkta ve hijyenik koşullarda saklanması önemlidir. Açıkta bırakılmış veya uygun olmayan koşullarda saklanmış gıdaların tüketilmemesi gerekmektedir. Son Kullanma Tarihi Kontrolü: Yiyecek ambalajlarının üzerinde belirtilen son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Geçmiş tarihli ürünleri tüketmek, sağlık sorunlarına yol açabilir.”

Uzman Dr. Ali Demir, bu temel prensiplere dikkat ederek gıda zehirlenmelerinden korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Halkı bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla bu uyarılarda bulunan Dr. Demir, toplumun sağlığını korumak adına herkesin bu konuda duyarlı olmasının önemine vurgu yaptı.