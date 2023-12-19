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Başkan Sedat Tuygun, 19 Aralık ile 26 Aralık tarihlerinde meydana gelen Maraş katliamı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maraş’ta, inançlarından ve düşünsel yaşamları nedeniyle Alevi yurttaşların katledildiğini ifade eden Başkan Tuygun, “Bir inanç hedef haline getirilerek gericilik büyütüldü ve insanlık dışı suç işlendi. Bu katliamın yapılması aylar öncesinde planlanmış ve Alevi yurttaşların evleri işaretlenerek Alevi-Sünni çatışmasına zemin hazırlanmıştır. Din, mezhep ve etnik kimlik farklılıkları kullanılarak olaylar kışkırtılmış ve katliamlar gerçekleştirilmişti. Asıl amaçları mezhep kışkırtıcılığı yaparak Cumhuriyet rejimini yıkmak olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Yaşanan tüm acılar bizlere şunu göstermiştir ki her türlü gericiliğin arkasında asıl hedef laik Cumhuriyet ve devrimleri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve onun tüm ilerici kazanımlarına yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Tuygun, "Maraş olayının üzerinden yıllar geçse de Cumhuriyet tarihimizin en acımasız katliamlarından biri olma gerçeğini değiştirmeyecektir. Maraş katliamı demokrasiye, laikliğe ve en önemlisi de insan yaşamına saldırıdır. Bu nedenle tarihimize kara leke olarak geçen Maraş ve diğer katliamların bir daha yaşanmaması için Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti’ne, çağdaş, laik, demokratik hukuk devletine sahip çıkmalıyız. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insanlık suçu olarak görülmesi gereken bütün katliamları lanetliyoruz ve insanlık dışı katliamları unutturmayacağımızı belirtiyoruz” dedi.