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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, LPG tüplerine yönelik önemli bir düzenleme duyurdu. Yapılan değişikliklere göre, LPG tüplerinin dolum tesislerinde bulundurulmayacak ve satışı yapılmayacak belirli tipleri açıklandı.

Söz konusu değişiklikler, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında gerçekleştirildi. Buna göre, dağıtıcılar, LPG tüplerini takip etmek amacıyla 31/12/2024 tarihine kadar bir sistem kurmakla yükümlüdür.

Belirlenen tarihten itibaren, kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulunamayacak ve bu tür tüplerin dolumu ile satışı yapılamayacaktır. Tebliğ, 31/12/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemenin uygulanmasından Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı birlikte sorumlu olacaktır.