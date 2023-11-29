Tahmini Okuma Süresi: dakika

2019 yılından bu yana doğal gaza yapılan yüzde 385,50'lik zam, 2023'ün ilk dört ayında sabitlenmiş olsa da, kış aylarında artan ortalama tüketim nedeniyle faturaların bin TL'yi aşması bekleniyor.

Gaz-Bir'in raporuna göre, 2021-2022 kış döneminde hanelerde aylık ortalama 156 metreküp (m³) doğal gaz tüketildi. İklim krizinin etkisiyle değişen hava şartları, doğal gaz tüketimini artırarak faturaları daha da yükseltiyor.

Son 5 yılda en yüksek hane başı tüketiminin yaşandığı 2021-2022 kış dönemi, aylık ortalama 145 m³ ile öne çıkıyor. Özellikle Şubat ayında yaşanan yüzde 23'lük artışla 195 m³'e çıkan ortalama tüketim, endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

İstanbul, Ankara ve Erzurum'da doğal gaz tüketimine bağlı fatura bedelleri şu şekilde belirlendi:

İstanbul: 914 TL

Ankara: 1050 TL

Erzurum: 1268 TL

Tüm iller arasında doğal gaz tüketiminin en yüksek olduğu il, 1484 m³ ile Hakkari oldu.

Uzmanlara göre, bu rakamlar, aile bütçelerini olumsuz yönde etkileyerek alım gücünün azalmasına sebep olabilir. Doğal gaz faturalarındaki artış, ekonomik zorluklarla mücadele eden haneleri daha da zorlayabilir.

Kış memleketi Yozgat’ta da doğal gaza zam gelmese bile cep yakacak gibi gözüküyor.