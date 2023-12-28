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Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alımı yapacak. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, alımla ilgili detaylar Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

BAŞVURU KOŞULLARI VE TARİHLERİ:

Başvurular, adayların e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 29 Aralık 2023 (00.00) ile 8 Ocak 2024 (17.00) tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

SÖZLÜ SINAV VE BAŞVURU ŞARTLARI:

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere her bir grup ve il için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacak. Adaylar, başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDAN ARANAN NİTELİKLER:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

En az lise mezunu olmak,

Başvurulan pozisyonun özel şartlarına uygunluk göstermek.