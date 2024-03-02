Artan enflasyon ve durulmak bilmeyen ekonomik kriz nedeniyle birçok kalem peşi sıra zamlanırken bir zam haberi de tavuk etinden geldi.

Son günlerde artan enflasyon ve devam eden ekonomik kriz, birçok temel ihtiyaç ürününe yapılan zamları beraberinde getiriyor. Bu kez, pazartesi gününden itibaren market ve kasap raflarında sıkça tercih edilen piliç eti ve ürünleri de zam haberiyle gündeme geldi.

Pazartesi günü itibarıyla, piliç eti ve ürünlerine yüzde 6-10 arasında zam yapılacak. Bu zam kararı, tüketicileri et ve tavuk ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı hazırlıklı olmaya yönlendiriyor.

PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye genelinde tüketicileri yakından ilgilendiren bu gelişme, özellikle piliç eti ve ürünleri tüketenleri etkileyecek.

Gıda sektöründe yaşanan maliyet artışları ve ekonomik faktörler, pazartesi gününden itibaren piliç eti ve ürünlerinde fiyat artışını beraberinde getirecek.

BÜTÇELERİ ZORLAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR!

Piliç eti, özellikle protein ihtiyacını karşılamak isteyen tüketiciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Ancak, yapılan zamlar nedeniyle piliç eti ve ürünleri, tüketicilerin bütçelerini biraz daha zorlamaya hazırlanıyor.

Sektör temsilcileri, piliç eti ve ürünlerindeki zam kararının sadece maliyet artışlarından değil, aynı zamanda döviz kurlarındaki dalgalanmanın da etkili olduğunu belirtiyor.

Bu durum, gıda sektöründeki fiyat dinamiklerini ve tüketicilerin günlük hayatta karşılaştığı ekonomik zorlukları bir kez daha gündeme getiriyor.