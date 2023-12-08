Tahmini Okuma Süresi: dakika

Öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı söyleşide Prof. Dr. Hamdi Temel, köyde yaşamanın bir şans olduğunu söyledi.

Prof. Temel, söyleşiye kendisi ile alakalı yayınlanan akademik videoları, üniversite öğrencileri ile hazırlamış oldukları kısa metrajlı filmi ve rap tarzı müziği göstertesi ile başladı.

Soru cevaplı geçen söyleşide burada öğrenilen her bilginin çevreleri ile paylaşılması gerektiği ve bugün ki alacakları bilgilerin direkt kendi sağlıklarını ilgilendirdiğini söyleyen Temel, aslında köyde yaşamanın bir şans olduğunu çünkü yediklerinin ve içtiklerinin daha doğal olduğunu belirtti.

Evlerde turşu, peynir ya da salça yaparken plastiklerin değil cam kavanozların tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Temel, plastiklerin kullanımında plastik ile içindekilerin etkileştiğini ve çözünmeler gerçekleştiğini böylece de mikroplastiklerin oluştuğunu dile getirdi.

Mikroplastiklerin artık anne karnındaki bebekleri bile etkilediği, kutuplarda ve havalarda dolaştığı bilgilerini veren Temel, son yapılan çalışmalarda beyin zarından bile geçebildiği verilerine açıklık getirdi. İleride çok daha büyük hastalıkların oluşacağına bir delil olabilir diyen Temel, artık plastik kaplı ürünleri yerken ya da içerken daha dikkatli olunacağı sözünü aldı.

Temel, “Sağlığımız giderse artık hayatta hiçbir şeyin öneminin kalamayacak. Söyleşi programlarında bizleri öğrencilerimizle buluşturan başta TÜBİTAK olmak üzere, Halıköy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hamza Karataş ve tüm okuldaki öğretmenlere teşekkür ederim” dedi.

Halıköy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hamza Karataş ise söyleşi gerçekleştiren Prof. Dr. Hamdi Temel’e teşekkür ederek TÜBİTAK Bilim Söyleşileri Teşekkür Belgesini takdim etti.