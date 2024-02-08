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MEB ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğinde ortaokul öğrencilerine yönelik 'uzay' temalı kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğinde, ortaokul öğrencileri için düzenlenecek olan 'uzay' temalı kompozisyon ve resim yarışmaları, eğitim ve uzay alanındaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzaydaki faaliyetlerine öğrencilerin ilgisini çekmek ve uzay araştırmaları ile teknolojilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla TUA ile iş birliği içinde çeşitli yarışmalar düzenlediklerini belirtti.

Bakan Tekin, "Ülkemizin uzaydaki faaliyetlerine yönelik öğrencilerimizin ilgisini çekmek, uzay araştırmaları ve teknolojilerine dair farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Uzay Ajansı ile iş birliği kapsamında farklı düzeylerde yarışmalar düzenliyoruz" dedi.

Tekin, "Bakanlığımıza bağlı ortaokullar arasında gerçekleştirdiğimiz 'Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende' konulu kompozisyon yarışması ve ilkokullar arasında düzenleyeceğimiz 'Türkiye’nin İlk Uzay Yolculuğu' temalı resim yarışmasına 'Uzay yarışında ben de varım' diyen tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a güçlü iş birliği için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.