Zamdan olumsuz etkilenen ve geçim derdinde olan vatandaşlara Mart ayının ilk indirim haberi geldi. Fiyatı tam 100 TL birden düştü.

Mart ayının ilk günlerinde, enflasyonun artışı ve peş peşe gelen zamlarla zor günler geçiren vatandaşlara bir nefes alma fırsatı doğdu.

Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu olumsuz duruma karşılık, İpragaz tarafından yapılan özel bir indirim haberi geldi.

Mutfak tüpü fiyatlarında Mart ayına özel olarak gerçekleştirilen 100 TL'lik indirimle, vatandaşların bütçelerine katkı sağlanacak.

İpragaz resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bu kampanya kapsamında, Turkcell Bizce kullanıcılarına özel ayrıcalıklar sunuluyor.

İpragaz'ın mobil uygulaması iPApp üzerinden 12 kg'lık ev tüpü, şimdi tam 100 TL indirimle temin edilebilecek. Turkcell Bizce uygulaması aracılığıyla alınan özel şifre, İPApp'ta kullanılarak avantajlı indirimden faydalanılabilecek.

İPApp üzerinden verilen tüp siparişlerinde, "Promosyon Kodu" alanına Turkcell Bizce uygulamasından alınan şifre girilerek, tavan satış fiyatı üzerinden 100 TL değerinde indirim uygulanacak. Ancak bu fırsatın son kullanma tarihi unutulmamalı; kazanılan indirim promosyon kodları 30.04.2024 tarihine kadar geçerli olacak.

KAMPANYA SON TARİH!

İpragaz ve Turkcell iş birliğiyle düzenlenen kampanya, 01.02.2024 – 08.03.2024 tarihleri arasında geçerli olup, EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatı üzerinden yapılan 100 TL'lik indirimle dikkat çekiyor.

Her bir kullanıcı, kampanyadan 45 gün içinde bir defa yararlanabilecek ve katılım 5.000 adet iPApp promosyon kodu ile sınırlı tutulmuştur. Bu avantajlı fırsatı kaçırmamak adına, vatandaşların kampanya süresince harekete geçmeleri önem taşıyor.