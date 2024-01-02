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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi'nin Düzenlediği Aday Hakem Kursları 29-30-31 aralık tarihlerinde ise Aday Hakem Kursları 6 ilde devam etti.



Yozgat dahil 81 ilden 15-30 yaş aralığında toplam 9 bin 25 aday başvurusu alınan sürecin ardından 22 Aralık itibarıyla 23 ilde kurslar başlamıştı.



Aday hakem kurslarında süreç; yenilenen sunumların yer aldığı online içerik paylaşımı, mülakat, yüz yüze eğitim, online teorik sınav, saha uygulaması ve atletik performans testleri şeklinde yürütüldü. Online içerik paylaşımları ve teorik sınavlar Turkcell EduBiz platformu üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilerek kayıt altına alındı.



Tüm bu süreçleri başarıyla tamamlayan katılımcılar kısa bir süre içerisinde aday hakem olarak kariyerlerine başlayacak.

Hakem Akademisi'nin MHK ve İl Hakem Kurulları ile iş birliği içerisinde düzenlediği Aday Hakem Kursları yeni yılın ilk hafta sonunda tam 22 ilde devam edecek.