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Yozgat Adnan Menderes bulvarında meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.

E-88 karayolu Adnan Menderes bulvarında Yozgat'tan Sorgun istikametine doğru seyreden araç köprülü kavşak alt geçit mevkiine varmadan direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aydınlatma direğine çarparak takla atan aracın sahibi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olaya şahit olan vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sürücünün olay yerinde kontrolleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.